ستيلانتس تقلل البصمة الكربونية وتعتمد على المصادر المتجددة

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - حققت مجموعة ستيلانتس العديد من النتائج خلال العام الماضي، حيث نجحت في تخفيض بصمة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13% في عام 2023 مقارنة بعام 2021، واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 58% في عمليات الشركة.ووفقا للنتائج الموضحة في تقرير المسؤولية الاجتماعية الثالث للشركة، والذي يمثل الوثيقة التي تلخص التقدم الذي حققته الشركة، نجحت الشركة أيضا في تعزيز أنشطة الاقتصاد الدائري مع إعادة تدوير أكثر من مليوني منتج في العام الماضي في أربع مناطق، في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس كارلوس تافاريس : من المؤكد أن التنقل هو العنصر الحاسم في نهجنا المستدام، ولكننا نريد أيضًا إحداث تغييرات إيجابية في هياكلنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها، سواء من خلال تقليل التأثير على البيئة وإنشاء سياق عمل أكثر شمولاً، أو من خلال دعم المجتمعات التي تستضيفنا.وتابع : يعد التقدم في هذه المجالات أمرا بالغ الأهمية حتى نتمكن من توفير التنقل بأسعار معقولة لعملائنا والاستمرار في كسب ثقة الأطراف المعنية.يشير التقرير أيضًا لخارطة الطريق االتي تهدف للتحول لإنتاج السيارات الكهربائية والتي تشمل جميع العلامات التجارية، مع طرح 30 طرازًا من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في نهاية عام 2023، مع إضافة 18 طرازًا آخر إليها في عام 2024، وبالتالي الوصول إلى 48 طرازًا.في العام الماضي، نمت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 21% على مستوى العالم، لتصل حصتها إلى 18.5% من السيارات المباعة في أوروبا، أي دول الاتحاد الأوروبي ال27 (باستثناء مالطا والنرويج، مع إضافة أيسلندا والمملكة المتحدة وسويسرا)، و11.2% من السيارات والمركبات التجارية الخفيفة المباعة في الولايات المتحدة، وذلك بفضل نمو محفظة المنتجات. (أنسامد).

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