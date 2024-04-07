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شركة كوب تقدم منتجات نبيذ جديدة في معرض فينيتالي

07 أبريل 2024, 12:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 7 - روما - تشارك شركة "كوب" الإيطالية Coop، التي تمثل شبكة من المتاجر ومحلات السوبر ماركت، في معرض فينيتالي الدولي الشهير للنبيذ والمشروبات الروحية بمدينة فيرونا مع عرض مقترحات جديدة من المنتجات للعلامة التجارية.

وفي قلب مدينة فيرونا في الفترة من 12 إلى 15 أبريل، يشهد المعرض فاعلية تضم مجموعة مختارة تمثل 43 علامة تجارية، في رحلة إلى عالم النبيذ والنبيذ الفوار الذي يعبر جبال الألب من إيطاليا مع مجموعة مقترحة من المنتجات الفرنسية والألمانية.

يتضمن معرض فينيتالي الدولي للنبيذ والمشروبات الروحية، الذي يقام في الفترة من الرابع عشر إلى السابع عشر من أبريل، فاعليات لتذوق النبيذ وندوات حول صناعة النبيذ.

وسيركز المعرض على سلسلة التوريد التعاونية لمنتجي النبيذ مع خط Assieme Coop في جناح مخصص بالتعاون مع الرابطة الوطنية للتعاونيات. تحقق شركة "كوب"، من خلال 75 تعاونية مرتبطة بها، إجمالي مبيعات يصل إلى 16.1 مليار يورو. (أنسامد).

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