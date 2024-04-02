بولافى-مزاد: حجر ياقوت من كشمير يحقق 370 ألف يورو

وقد حصلت الدار على هذا الحجر الذى يتميز بلونه الأزرق المخملى الموحد وهو الاكثر طلباً بالاضافة الى احجار كريمة أخرى من قبل ورثة عائلة معروفة فى ميلانو.
وكانت هذه الجوهرة تفتقر الى الشهادات التى تثبت اصولها لذلك تم تكليف مركز ابحاث فى بازل بسويسرا وهو احدى المؤسسات الأكثر موثوقية فى العالم لتحليل الاحجار الكريمة لاجراء التحقيقات المتعلقة بالحجر مما اتاح فرصة التاكيد رسمياً علي أصل الياقوت وهو من منطقة كشمير الهندية حيث تم اكتشاف منجم صغير غنى بالياقوت ذى الجمال الاستثنائى يعود للقرن 19. (أنسامد).
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