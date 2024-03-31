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الإيطاليون سينفقون 2.5 مليار يورو على غداء عيد الفصح

31 مارس 2024, 08:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 31 - روما - أفادت جمعية تجار التجزئة "كونفيسيرسينتي" أن الإيطاليين سينفقون إجمالي 2.5 مليار يورو على غداء عيد الفصح، مستشهدة بنتائج استطلاع أجرته شركة إيبسوس، منوهة أن هذا يعادل 40 يورو للشخص الواحد.

وأظهر الاستطلاع نفسه أيضا أن 65% من الإيطاليين سيحتفلون بعيد الفصح بتناول وجبة في المنزل، و12% في مطعم، و4% في منزل أحد الأصدقاء أو في الهواء الطلق.

ووفقًا لنتائج استطلاع كولديريتي/إيكسي المنفصل الذي نُشر يوم السبت، سيتناول حوالي 60% من الإيطاليين غداء عيد الفصح في منازلهم و26% آخرين في منزل الأصدقاء أو الأقارب.

وبحسب الاستطلاع فإن 9% آخرين سيتناولون الطعام بالخارج و3% سيذهبون في نزهة في الهواء الطلق.

سيكون هناك في المتوسط ستة أشخاص في كل تجمع غداء وسيكون متوسط إنفاق الأسرة 75 يورو. (أنسامد).

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