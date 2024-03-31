الإيطاليون سينفقون 2.5 مليار يورو على غداء عيد الفصح

وأظهر الاستطلاع نفسه أيضا أن 65% من الإيطاليين سيحتفلون بعيد الفصح بتناول وجبة في المنزل، و12% في مطعم، و4% في منزل أحد الأصدقاء أو في الهواء الطلق.
ووفقًا لنتائج استطلاع كولديريتي/إيكسي المنفصل الذي نُشر يوم السبت، سيتناول حوالي 60% من الإيطاليين غداء عيد الفصح في منازلهم و26% آخرين في منزل الأصدقاء أو الأقارب.
وبحسب الاستطلاع فإن 9% آخرين سيتناولون الطعام بالخارج و3% سيذهبون في نزهة في الهواء الطلق.
سيكون هناك في المتوسط ستة أشخاص في كل تجمع غداء وسيكون متوسط إنفاق الأسرة 75 يورو. (أنسامد).
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