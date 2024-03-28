إنشاء مؤسسة بولجارى من التحالف مع روما كابيتالى

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إنشاء مؤسسة بولجارى من التحالف مع روما كابيتالى

28 مارس 2024, 09:52

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أنشئت مؤسسة بولجارى من خلال التحالف بين دار بولجارى الإيطالية الفاخرة للأزياء والمجوهرات مع شركة روما كابيتالى وهى الهيئة الإدارية التي تدير مدينة روما.

وتنص الشراكة على بناء التصميم المتحفي للمساحات المفتوحة للجمهور امام ضريح اوجوستوس حيث سيتم ترميم وتحسين الميدان الأكثر شهرة فى العالم.

وقد اعتمدت بولجارى العمل فى الفن والرعاية والتدريب والتى ستعيد إلى روما دورها كمصدر للإلهام والذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الحمض النووى للعلامة التجارية وحجم اهتمامها بالعاصمة الإيطالية.

وفى مؤتمر صحفى، قال الرئيس التنفيذى لبولجارى جان كريستوف بابين إن الوقت قد حان لرد الجميل للفن والتراث الثقافى لروما الذى يلهم الدار وللأطفال الأكثر حرماناً الذين يحتاجون إلى فرصة التعليم لتغيير حياتهم والوهوبين الذين يمكن ان تتاح لهم الفرصة ليكونوا من الأجيال الجديدة للحرفيين بفضل هذه المؤسسة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:34

الإحصاء: تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع ثقة الأعمال

08:49

ميلونى: الدولة تتحمل المسئولية تجاه متضرري لقاحات كورونا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:34

الإحصاء: تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع ثقة الأعمال

08:49

ميلونى: الدولة تتحمل المسئولية تجاه متضرري لقاحات كورونا