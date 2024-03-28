إنشاء مؤسسة بولجارى من التحالف مع روما كابيتالى

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أنشئت مؤسسة بولجارى من خلال التحالف بين دار بولجارى الإيطالية الفاخرة للأزياء والمجوهرات مع شركة روما كابيتالى وهى الهيئة الإدارية التي تدير مدينة روما.وتنص الشراكة على بناء التصميم المتحفي للمساحات المفتوحة للجمهور امام ضريح اوجوستوس حيث سيتم ترميم وتحسين الميدان الأكثر شهرة فى العالم.وقد اعتمدت بولجارى العمل فى الفن والرعاية والتدريب والتى ستعيد إلى روما دورها كمصدر للإلهام والذى يعد جزءاً لا يتجزأ من الحمض النووى للعلامة التجارية وحجم اهتمامها بالعاصمة الإيطالية.وفى مؤتمر صحفى، قال الرئيس التنفيذى لبولجارى جان كريستوف بابين إن الوقت قد حان لرد الجميل للفن والتراث الثقافى لروما الذى يلهم الدار وللأطفال الأكثر حرماناً الذين يحتاجون إلى فرصة التعليم لتغيير حياتهم والوهوبين الذين يمكن ان تتاح لهم الفرصة ليكونوا من الأجيال الجديدة للحرفيين بفضل هذه المؤسسة. (أنسامد).

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