افتتاح أكثر من 4000 مطعم جديد في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - مارس 25 - روما - يحب الإيطاليون والسياح الذين يزورون البلاد، تناول الطعام بالخارج بشكل متزايد، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الإيطالي لغرف التجارة والصناعة وشركة InfoCamere لتكنولوجيا المعلومات استنادا إلى بيانات السجل التجاري في 31 ديسمبر 2023.في الواقع، تم افتتاح 4253 مطعما جديدا تعمل في قطاع تقديم الطعام الثابت والمتنقل، بزيادة قدرها +1.9%.وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال محدودة، فإن الاتجاه الإيجابي يشمل أيضا تقديم الطعام في الشوارع، وخدمات تقديم الطعام بمركبات مجهزة، وهو القطاع الذي سجل زيادة بنسبة 7.7%، مع إنشاء 282 مطعما جديدا مقارنة بشهر ديسمبر 2022.يمكن لعشاق الطعام الآن تناول وجباتهم في 226 ألف مطعم ومطعم بيتزا، منها 3901 مطعم متنقل. وتكشف البيانات بوضوح أن قطاع الأغذية نما هذا العام خاصة في المناطق الجنوبية. (أنسامد).

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