"لامبورجيني" للسيارات الرياضية الفاخرة تسجل 2.66 مليار يورو

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أفادت الشركة لإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة "أوتوموبيلي لامبورجيني" إنها سجلت رقما قياسيا في عام 2023 مع زيادة مبيعاتها بنسبة 12.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.66 مليار يورو، كما تجاوز عدد السيارات المباعة عالميا حاجز العشرة آلاف ليصل إلى 10112 سيارة للمرة الأولى.وقالت أن الأرباح التشغيلية بلغت 723 مليون يورو بهامش تشغيل إجمالي قدره 27.22%.وأضافت لامبورجيني إن التوزيع لا يزال متساويًا، مع النمو في الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأداء الجيد في الولايات المتحدة الأمريكية والمحيط الهادئ. (أنسامد).

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