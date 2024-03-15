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أفضل بيرة شعير داكنة في العالم يتم تصنيعها في أومبريا

15 مارس 2024, 08:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 15 - روما - حصدت علامة إنتاج بيرة إيطالية في أومبريا، جائزة أفضل بيرة في العالم مصنوعة من الشعير الداكن المنتج من نوع خاص من الشعير.

وتحمل البيرة العلامة التجارية Mastri والتي تنتجها شركة Malteria التابعة لMastri Birrai Umbri في أومبريا.

وأقيمت الحفلة في نهاية فبراير في مدينة ديفيس في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة. وتعتبر شركة Mia هي الشركة الإيطالية والأوروبية الأولى والوحيدة التي تحصل على جائزة في الولايات المتحدة.

ويأتي إنتاج هذه البيرة من شعير يتم إنتاجه وزراعته في إيطاليا، في أومبريا على وجه الخصوص، وهو شعير من النوع "الشاحب"، ذو لون فاتح شاحب، نموذجي للوصفة الأنجلوسكسونية، من بين الأكثر استخداما في العالم.

وعلق مدير إنتاج البيرة الإيطالية الفائزة، بالقول إن هذا الشعير يستخدم في إنتاج البيرة الداكنة، وهو أحد أهم أنواع الشعير للاستخدام في العالم.

وتابع، "تأتي الجائزة لأن الشعير الخاص بنا ذو أداء عالٍ للغاية"، موضحا أن هذه البيرة تتميز برائحتها اللطيفة. علاوة على ذلك، نظرًا لأنه ليس فئة متخصصة، هناك منافسة كبيرة، وبالتالي فإن هذه الميدالية تمثل نتيجة استثنائية". (أنسامد).

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