اسبوع المجوهرات فى روما..حوار فنى انيق

(أنسامد) - مارس 12 - روما - يقام فى الفترة من 16 إلى 30 مارس معرض اسبوع المجوهرات فى روما .ويهدف المعرض الى وضع المجوهرات المعاصرة فى حوار مع اشكال فنية اخرى ولقاء بين فنانين من مختلف التخصصات.وقد تجمع المصممون هذه المرة لانشاء روائع صغيرة مستوحاة من اعمال الفنان المعاصر إميليانو ألفونسى مما قدم شكلاً ديناميكىاً عكس سياقاً نابضاً بالحياة يتشابك فيه الابداع والابتكار فى اندماج فنى عظيم.ويبدع ألفونسى البالغ من العمر 44 عاماً اعماله بالعودة الى تقنية قديمة يعود تاريخها الى القرن الخامس عشر وهى الرسم على البيض .وتذكرنا شخصياته بالموضوعات القديمة وشخصيات عصر النهضة التوسكانية والفلمنكية وعصر ما قبل الرافائيلية لدانتى روسيتى .وقد ابدع فى رسم صوراً فريدة وخالدة تخطف الابصار . (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA