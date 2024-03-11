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نمو مبيعات ستيلانتس وحصتها السوقية في أوروبا

11 مارس 2024, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 11 - روما - تؤكد مجموعة ستيلانتس المصنعة للسيارات، مستويات النمو الإيجابي التي سجلتها على مدار عام 2023 وخلال شهر يناير الماضي.

وعلى المستوى الأوروبي، سجلت ستيلانتس في شهر فبراير زيادة في حجم المبيعات (السيارات والمركبات التجارية) بنسبة 12.1% على أساس سنوي، مع حصة سوقية قدرها 20.3%، بزيادة 0.3% مقارنة بالعام الماضي و0.6% مقارنة بشهر يناير 2024.

وتتصدر ستيلانتس سوق السيارات في البرتغال حيث سجلت نموا بنسبة 29.4% وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. ففي فرنسا، أصبحت الشركة الرائدة في السوق وحققت نموا بنسبة 18.5%. وفي إيطاليا، نمت مبيعات سيارة ستيلانتس بنسبة 15.6% مقارنة بعام 2023 مع وجود 6 موديلات في المراكز العشرة الأولى.

وفي ألمانيا، سجلت مبيعات الشركة نموا بنسبة 13.6%، مع زيادة حصتها بنسبة 0.7% لتصل إلى 13.2%. كما سجلت نموا كبيرا في النمسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

(أنسامد).

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