نمو مبيعات ستيلانتس وحصتها السوقية في أوروبا

وعلى المستوى الأوروبي، سجلت ستيلانتس في شهر فبراير زيادة في حجم المبيعات (السيارات والمركبات التجارية) بنسبة 12.1% على أساس سنوي، مع حصة سوقية قدرها 20.3%، بزيادة 0.3% مقارنة بالعام الماضي و0.6% مقارنة بشهر يناير 2024.
وتتصدر ستيلانتس سوق السيارات في البرتغال حيث سجلت نموا بنسبة 29.4% وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. ففي فرنسا، أصبحت الشركة الرائدة في السوق وحققت نموا بنسبة 18.5%. وفي إيطاليا، نمت مبيعات سيارة ستيلانتس بنسبة 15.6% مقارنة بعام 2023 مع وجود 6 موديلات في المراكز العشرة الأولى.
وفي ألمانيا، سجلت مبيعات الشركة نموا بنسبة 13.6%، مع زيادة حصتها بنسبة 0.7% لتصل إلى 13.2%. كما سجلت نموا كبيرا في النمسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.
(أنسامد).
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