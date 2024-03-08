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أكاديمية لمجوهرات "بولجاري" فى روما

08 مارس 2024, 08:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 8 - روما - قررت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "بولجاري" افتتاح مختبر للمجوهرات الراقية في روما عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي للدار جان كريستوف بابين، "تعد إيطاليا أكثر من أي وقت مضى حامل لواء المعرفة في مجال صياغة الذهب، كما أن هناك الكثير مما يجب عمله لتحقيق قفزة نوعية وكمية كبيرة من شأنها أن تجعل روما عاصمة بلا منازع لإيطاليا وأوروبا في مجال المجوهرات الراقية إلى جانب باريس".

وأضاف أن هناك مدارس كثيرة لهذه المهنة، الا أنها ليست كافية لتوفير القوى العاملة الماهرة التي تحتاجها هذه الصناعة لأننا بحاجة إلى مواهب جديدة لتزدهر كافة العلامات التجارية في هذا المجال".

وأوضح أن المشروع سيخلق 700 فرصة عمل وفي روما هناك 100 فرصة عمل بالإضافة إلى 500 وظيفة انشئت العام الماضي. (أنسامد).

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