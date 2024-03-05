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إيطاليا: أماكن التسوق الفاخر تستحق الزيارة

05 مارس 2024, 11:53

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 5 - روما - تحولت المنافذ المخصصة للتسوق الراقي التي كانت تعرف في الماضي بأنها "لا مكان" إلى أماكن خاصة جداً تقدم عددا لايحصى من الخدمات المقدمة بشكل خاص للأغنياء المسرفين الذين يسافرون عبر القارات لإعادة تشكيل خزانات ملابسهم.

وفى إيطاليا، بدأت ظاهرة القرى الراقية وشوارع التسوق المنتشرة في شبه الجزيرة والتي تجتذب بشكل متزايد الأثرياء القادمين لتزويد خزانات ملابسهم بمجموعات حديثة في أجواء مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

ووفقاً لأحدث تحليل أجرته رايسبيتى توريزمو، فإن هذا العام سيشهد زيادة إجمالية تزيد عن 28000 متر مربع للمنافذ المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لإجمالى 27 مبنى.

وتضمن هذه المراكز، التسوق بمساعدة فرق متخصصة مع خدمة " لست في حاجة لاستخدام اليدين" بمعنى عدم حمل الامتعة والحقائب للتخفيف من الأعباء أثناء التسوق.

ويمكن للمشتري أخذ قسط من الراحة أو احتساء كأس من الشمبانيا فى الأجنحة أو الشقق الفاخرة المخصصة للعملاء المتميزن والتي يفرشها مصممون مشهورون. (أنسامد).

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