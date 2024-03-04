نمو سوق السيارات في إيطاليا في فبراير

(أنسامد) - مارس 4 - روما - قالت وزارة النقل الإيطالية، إن مبيعات السيارات بلغت في شهر فبراير الماضي 147094 سيارة في إيطاليا، بزيادة بنسبة 12.8% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023.وفي أول شهرين من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 289103 سيارة، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 11.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.هيمنت مبيعات شركة ستيلانتس على سوق السيارات بشكل عام في إيطاليا، حيث بلغت مبيعاتها 48747 سيارة في شهر فبراير الماضي، بزيادة بنسبة 17.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023.وارتفعت الحصة السوقية للسيارات التي تنتجها شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية من 31.8% إلى 33.1%.وفي أول شهرين من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات سيارات ستيلانتس 98083، بزيادة 15.3% عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2023، فيما ارتفعت حصتها السوقية من 32.8% إلى 33.9%. (أنسامد).

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