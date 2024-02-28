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افتتاح معرض النبيذ فى بولونيا بمشاركة الف عارض

28 فبراير 2024, 08:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 28 - روما - افتتح معرض النبيذ فى بولونيا "سلو واين فير 2024" فة نسخته الثالثة والتى تجمع الف عارض من جميع انحاء إيطاليا و27 دولى أخرى.

وقالت رئيسة شركة سلو فود إيطاليا باربرا نابينى "فى كل يوم وفى كل ركن من اركان الكوكب نواجه كارثة الجوع لذا يجب الاهتمام بالطعام".

واضافت "اننا نتعامل مع الزراعة كل يوم ولانه بدون خصوبة لا توجد زراعة ودون زراعة لن يوجد غذاء ".

وقالت "لم يهتم السياسيون بقيمة ونوعية الغذاء لذلك تعاملنا مع اولئك الذين يزرعون الارض خاصة فى المناطق الداخلية والتى تكل نحو 70% من الاراضى الإيطالية".

ويمثل سلو واين فير 2024 نقطة تحول بالنسبة لعدد العارضين وللمحتوى الثقافى والعلمى المعزز بواسطة خبراء مشهورين عالمياً حيث شارك 1000 عارض هذا العام ".

وقال رئيس معرض بولونيا ان المدينة مرشحة لتصبح نقطة مرجعية لقطاع النبيذ والتفكير الاستراتيجى فى الاستدامة . (أنسامد).

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