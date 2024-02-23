تباطؤ مبيعات النبيذ الإيطالي في 5 أسواق كبرى

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - تباطأت واردات النبيذ الإيطالي فى عام 2023 في الأسواق العالمية الخمسة الرئيسية وهى الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان بنسبة 4.4% من حيث الحجم و7.3% من حيث القيمة لتصل إلى 4.45 مليار يورو.وقال مرصد الاتحاد الإيطالي، إن الأسواق الخمسة الرئيسية العالمية تستحوذ معا على 56% من صادرات النبيذ الإيطالي.ويؤكد المرصد أن هبوط حجم الصادرات أصاب كافة الدول، باستثناء ألمانيا التى حققت زيادة نسبتها 7% نظراً للمخزون السابق، كما أنهى سوق الولايات المتحدة على عجز وصل إلى -13%، فيما بلغ الانخفاض في كندا واليابان 11% والمملكة المتحدة -9%.وقال رئيس الاتحاد لامبرتو فريسكوبالدى "إن إيطاليا في حاجة ماسة إلى توسيع قاعدة عملائها خاصة وأن العام الحالي يعتبر عاماً معقداً مع وصول الإنتاج الإيطالى إلى أدنى مستوياته التاريخية". (أنسامد).

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