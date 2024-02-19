سان لورينزو لليخوت : تركيب خلايا كهروضوئية لتقليل الانبعاثات

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - تسعى شركة "سان لورينزو" الإيطالية الرائدة في قطاع اليخوت الفاخرة، لتركيب ثلاثة وحدات لأنظمة كهروضوئية في مقرات الشركة في لا سبيتسيا وفياريدجو وأميليا، ضمن مساعيها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 600 طن كل عام.يأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية بين الشركة الرائدة في إنتاج اليخوت الفاخرة وشركة اكسبو Axpo إيطاليا لحلول الطاقة.ستسمح هذه المبادرة لشركة "سان لورينزو" بتقليل البصمة الكربونية في إنتاجها.وقد تم إنشاء الأنظمة الثلاثة بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 ميجاوات بالإضافة إلى 500 كيلووات تم إنتاجها بالفعل.وتقع المواقع الثلاثة المعنية في لا سبيتسيا حيث يقع خط إنتاج اليخوت الفاخرة، وأميليا حيث يقع المقر الرئيسي للشركة وفياريدجو التي تعد القلب التاريخي لإنتاج القوارب الإيطالية.وسيتم زيادة الطاقة إلى 3.1 ميجاوات بحلول نهاية العام. وصرح الرئيس والمدير العام للشركة، فيروتشيو روسي : يمثل المشروع "خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا لإزالة الكربون"، منوها أنه استثمار استراتيجي يتماشى مع أهداف المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة، ويظهر رؤية طويلة المدى نحو الاستدامة. (أنسامد).

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