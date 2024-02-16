ستيلانتس تكافئ موظفيها الإيطاليين بعد أرباح قياسية

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - أعلنت شركة السيارات الفرنسية الإيطالية الأمريكية ستيلانتس، أن موظفيها الإيطاليين سيحصلون على مكافأة قدرها 2112 يورو في المتوسط، ارتفاعًا من 1879 يورو في العام الماضي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن نتائج مالية قياسية لعام 2023، مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 11٪ إلى 18.6 مليار يورو وزيادة الإيرادات بنسبة 6٪ إلى 189.5 مليار.وقالت المجموعة الفرنسية الإيطالية الأمريكية إنها باعت 6.4 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مقارنة بـ 6.0 ملايين في عام 2022.وارتفع سعر سهم المجموعة، نتيجة الاندماج بين فيات-كرايسلر وبيجو-سيتروين، في سوق الأسهم الإيطالية 4% إلى 23.49 يورو في التعاملات المبكرة بعد عرض النتائج.وأعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة، كارلوس تافاريس، "متوسط المكافأة الإجمالية لموظفي ستيلانتس في إيطاليا هو النتيجة الإيجابية للاتفاقية الموقعة العام الماضي مع النقابات، وهي تعترف بمساهمة القوى العاملة الإيطالية بأكملها في نتائج الشركة وجودة الحوار الاجتماعي مع النقابات".وأردف أن الرواتب زادت بنسبة 11% خلال عامين، وأن العمال حصلوا أيضًا على مكافأة خاصة بقيمة 600 يورو بفضل اتفاقية 2023.وتمثل المكافأة دفعة تشتد الحاجة إليها للعمال الإيطاليين في شركة ستيلانتس وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام شركة صناعة السيارات تجاه إيطاليا.ومؤخرا قال تافاريس إنه لا يستطيع ضمان مستقبل مصانع الشركة في إيطاليا ما لم تحصل شركة صناعة السيارات على حوافز كبيرة لصنع السيارات الكهربائية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA