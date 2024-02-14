فورمولا وان : فيرارى تكشف عن السيارة "اس اف- 24 "

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - كشف فريق فيراري اليوم الثلاثاء عن سيارته الجديدة عبر فعالية جرت من خلال شبكة الانترنت.ظهرت الى العلن لاول مرة صورة السيارة فيرارى اس اف -24 والتى ستشارك اعتباراً من 2 مارس 2024 فى مسابقات البحرين .وقد ظهرت خلال احتفال فى فيورانو بحضور عدد قليل من الضيوف وعلى رأسهم مدير الفريق فريد فاسور والسائقين تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز..كما شاهد الحدث حشد من الجماهير محبى العلامة الشهيرة على الطريق المجاور للحلبة.وما زال فيراري يلهث خلف لقب بطولتي السائقين الغائب عن خزائنه منذ عام 2007 حين توّج الفنلندي كيمي رايكونن، والصانعين منذ عام 2008.وأنهى الفريق "الأحمر" الموسم الماضي بفارق شاسع عن ريد بول، حيث حلّ لوكلير وساينس خامسا وسابعاً توالياً وتأخرا بفارق 369 و375 نقطة توالياً عن فيرستابن الفائز باللقب للعام الثالث . (أنسامد).

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