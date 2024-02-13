"تودز" للسلع الفاخرة تجري مفاوضات بشأن الخروج من البورصة

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السلع الجلدية الإيطالية الفاخرة Tod's، دييغو ديلا فالي وشقيقه أندريا، أن المجموعة تجري مفاوضات بشأن الخروج من بورصة ميلانو مع شركة الأسهم الخاصة إل كاتيرتون L Catterton، منهية بذلك أكثر من عقدين من العمل كشركة عامة.ستدفع إل كاتيرتون 43 يورو للسهم الواحد مقابل حصتها بقيمة إجمالية قدرها 512 مليون يورو، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 18٪ على القيمة الختامية لأسهم Tod's يوم الجمعة. وتقدر الصفقة شركة Tod's بحوالي 1.4 مليار يورو باستثناء الديون.وقال دييغو ديلا فالي إنه "راضي للغاية" عن الصفقة المعلنة، مضيفًا أنها "ستجلب المزيد من الفوائد للتطوير المستقبلي لمجموعة تودز".وأضاف "في الوقت الحالي نعتقد أن ترك البورصة التي تربطنا بها دائما علاقات ممتازة هو القرار الاستراتيجي الأنسب". (أنسامد).

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