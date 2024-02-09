أكثر من 200 طاه حرفي بالنسخة الـ6 من مسابقة كعكة "كولومبا"

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - عادت مسابقة "ديفينا كولومبا"، وهي مسابقة تنظمها بوابة محلات المعجنات الإيطالية والأيس كريم Goloasi، والتي ستكافئ أفضل صانع كعكة كولومبا مخصصة لعيد الفصح.ستمنح المسابقة، في نسختها السادسة، جائزة أفضل كعكة كولومبا حرفية في إيطاليا في فئات "أفضل كولومبا تقليدية" و"أفضل كولومبا شوكولاتة" و"أفضل كولومبا مالحة".في نسخة 2024، يتنافس 214 حرفيًا على صناعة الأنواع الثلاثة من كعكة كولومبا. كما يبلغ عدد المنتجات المخمرة المتنافسة أكثر من 300 منتج، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم الاثنين 4 مارس في فندق Parco dei Principi في باري.وعلق ماسيميليانو ديليرا، مؤسس موقع "Goloasi.it" ومبتكر المسابقة بالقول، إن الابتكار الأكثر أهمية هو تقديم فئة ثالثة، وهي الفئة المخصصة للكولومبا اللذيذة، والتي تنضم إلى الكولومبا التقليدية والشوكولاتة مع العجين.وتابع، "أنا متأكد من أن الحرفيين سيكونون قادرين على مفاجأة لجنة التحكيم بشكل إيجابي في هذه الفئة الجديدة أيضًا. ثمة تطور جديد يتعلق باللجنة الفنية وطريقة إدارة تقييم المنتجات المخمرة، والتي سيتم الإجماع عليها هذا العام". (أنسامد).

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