عرض فيلا "ماسيمو دازيليو" للبيع

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - عرضت فيلا ماسيمو دازيليو الواقعة على بحيرة ماجورى فى بيدمونت للبيع بسعر 11 مليون يورو.كانت الفيلا قد بنيت بين عامى 1856 و1857 على ضفاف بحيرة كانيرو على بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود مع سويسرا وكان يقطنها الماركيز قبل وفاته عام 1866.وتوجد لوحة موضوعة على الصخر فى مدخل الفيلا نقرأ عليها "ملجأ جميل من ضجيج العالم ومن المغالطات السياسية" .وتنتمى الفيلا الى طراز الارت نوفو وتضم 14 غرفة وخمسة حمامات بمساحة اجمالية 1200 متر مربع منها 9000 متر ربع من المتنزهات وميناء خاص ومدخل من ناحية البحيرة ومبنى خارجى بمساحة 300 متر مربع وهو عبارة عن مساحة خارجية بانورامية مزود بشرفة تواجه البحيرة يقدم فيها وجبة الافطار والغذاء فى الهواء الطلق.وينكر ان المبنى من ثلاثة طوابق فوق سطح الارض بالاضافة الى طابق سفلى يضم حانة وغرفة معيشة وصالة بلياردو وبرج مزود بارضية اضافية .وقد خضعت الفيلا للتجديد فى الثمانينات وقد حافظت على معالمها الاصلية من ارضيات ولوحات جدارية اصلية. (أنسامد).

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