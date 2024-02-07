عرض فيلا "ماسيمو دازيليو" للبيع

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

عرض فيلا "ماسيمو دازيليو" للبيع

07 فبراير 2024, 12:05

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - فبراير 7 - روما - عرضت فيلا ماسيمو دازيليو الواقعة على بحيرة ماجورى فى بيدمونت للبيع بسعر 11 مليون يورو.

كانت الفيلا قد بنيت بين عامى 1856 و1857 على ضفاف بحيرة كانيرو على بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود مع سويسرا وكان يقطنها الماركيز قبل وفاته عام 1866.

وتوجد لوحة موضوعة على الصخر فى مدخل الفيلا نقرأ عليها "ملجأ جميل من ضجيج العالم ومن المغالطات السياسية" .

وتنتمى الفيلا الى طراز الارت نوفو وتضم 14 غرفة وخمسة حمامات بمساحة اجمالية 1200 متر مربع منها 9000 متر ربع من المتنزهات وميناء خاص ومدخل من ناحية البحيرة ومبنى خارجى بمساحة 300 متر مربع وهو عبارة عن مساحة خارجية بانورامية مزود بشرفة تواجه البحيرة يقدم فيها وجبة الافطار والغذاء فى الهواء الطلق.

وينكر ان المبنى من ثلاثة طوابق فوق سطح الارض بالاضافة الى طابق سفلى يضم حانة وغرفة معيشة وصالة بلياردو وبرج مزود بارضية اضافية .وقد خضعت الفيلا للتجديد فى الثمانينات وقد حافظت على معالمها الاصلية من ارضيات ولوحات جدارية اصلية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:30

بينتيدوسى:نتعامل بجدية مع احتجاجات المزارعين

09:36

رئيس ستيلانتس يؤكد التزام الشركة تجاه إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:30

بينتيدوسى:نتعامل بجدية مع احتجاجات المزارعين

09:36

رئيس ستيلانتس يؤكد التزام الشركة تجاه إيطاليا