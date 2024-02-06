إيطاليا: الدورة السابعة والثلاثين لخبراء المزادات

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - تقام فى الفترة من 10 الى 18 فبراير الدورة السابعة والثلاثين للخبراء والمصممين ومحبى الفن فى قطاع المزادات وهو الحدث الدولى الاطول والذى يحظى باقبال كبير "مودينانتيكاريا"والمخصص للتحف الجميلة فى ايطاليا.كانت جميع القطاعات قد فقدت حصتها فى المزادات الفنية الدولية فى النصف الاول من عام 2023 ماعدا قطاع الفنانين القدامى مما يؤكد الاهتمام الواضح بشكل متزايد بالفن الكلاسيكى حيث ظلت الاعمال القديمة نثبن اها ملاذ واستثمار امن .ويكمل صالون "بترا" فى نسخته الثلاثين دورة موديانتيكاريا بالقسم المخصص للتصميم الخارجى والمناظر الطبيعية بالاضافة للدورة الثالثة "سكولتورا- النحت" وهو قسم يضم روائع الفن الايطالى من القرن 13 الى القرن العشرين .وسيشارك نحو 120 جاليرى من ايطاليا ومن خارجها وتقدم مزيج من الفن والعاطفة تعكسها الاعمال الفنية العظيمة. (أنسامد).

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