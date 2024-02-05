داسيا سانديرو السيارة الأجنبية الأكثر مبيعا في يناير

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

داسيا سانديرو السيارة الأجنبية الأكثر مبيعا في يناير

05 فبراير 2024, 11:04

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - فبراير 5 - روما - كانت سيارة (داتشيا) او داسيا سانديرو من رومانيا، السيارة الأجنبية الأكثر مبيعا في السوق الإيطالية في شهر يناير الماضي، التي سجلت رقما قياسيا في عدد المركبات التي تم بيعها في شهر واحد في إيطاليا.

حتى في الشهر الأول من العام الجديد، تؤكد داسيا ريادتها باعتبارها العلامة التجارية الأجنبية الأكثر اختيارا من قبل العملاء الإيطاليين، مع تسجيلها أعلى قيمة على الإطلاق للمركبات التي تم بيعها خلال شهر واحد في إيطاليا، أي 10 الاف و618 مركبة، بحصة سوقية إجمالية قدرها 6.6%.

وفي سوق سيارات الركاب، سجلت داسيا رقما قياسيا بمبيعات بلغت 10 الآف و319 سيارة، وهو ما يعادل حصة سوقية 7.27%، مع ارتفاع بنسبة 19% مقارنة بعام 2023. وتمثل هذه الأرقام معدلات نمو أعلى بنسبة 80% عن النمو الذي سجلته السوق (+10.6%).

وفي سوق السيارات الخاصة، حققت الشركة التابعة لمجموعة رينو مبيعات بغلت 9805 سيارات، أي ما يعادل حصة سوقية قدرها 11.23%. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:32

ميلوني تلتقي نظيرها الياباني في طوكيو

11:53

اعتقال 14 شخصاً بسبب اعمال شغب فى مركز مهاجرين بروما

08:13

اقتراب احتجاجات المزارعين من روما

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:32

ميلوني تلتقي نظيرها الياباني في طوكيو

11:53

اعتقال 14 شخصاً بسبب اعمال شغب فى مركز مهاجرين بروما

08:13

اقتراب احتجاجات المزارعين من روما