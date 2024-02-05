داسيا سانديرو السيارة الأجنبية الأكثر مبيعا في يناير

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - كانت سيارة (داتشيا) او داسيا سانديرو من رومانيا، السيارة الأجنبية الأكثر مبيعا في السوق الإيطالية في شهر يناير الماضي، التي سجلت رقما قياسيا في عدد المركبات التي تم بيعها في شهر واحد في إيطاليا.حتى في الشهر الأول من العام الجديد، تؤكد داسيا ريادتها باعتبارها العلامة التجارية الأجنبية الأكثر اختيارا من قبل العملاء الإيطاليين، مع تسجيلها أعلى قيمة على الإطلاق للمركبات التي تم بيعها خلال شهر واحد في إيطاليا، أي 10 الاف و618 مركبة، بحصة سوقية إجمالية قدرها 6.6%.وفي سوق سيارات الركاب، سجلت داسيا رقما قياسيا بمبيعات بلغت 10 الآف و319 سيارة، وهو ما يعادل حصة سوقية 7.27%، مع ارتفاع بنسبة 19% مقارنة بعام 2023. وتمثل هذه الأرقام معدلات نمو أعلى بنسبة 80% عن النمو الذي سجلته السوق (+10.6%).وفي سوق السيارات الخاصة، حققت الشركة التابعة لمجموعة رينو مبيعات بغلت 9805 سيارات، أي ما يعادل حصة سوقية قدرها 11.23%. (أنسامد).

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