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إيطاليا : توقعات بارتفاع 4% في مبيعات السيارات الجديدة

29 يناير 2024, 08:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 29 - روما - من المتوقع أن يستمر سوق السيارات الإيطالي في النمو في عام 2024، سواء من حيث مبيعات السيارات الجديدة، أو بشكل أكبر في مبيعات المركبات المستعملة، وذلك وفقا لمحللين في مرصد أرفال Arval للتنقل.

في الواقع، تسلط المعلومات الواردة في تقرير اتجاهات قطاع السيارات الضوء على توقعات بتسجيل نمو بنسبة 4% في مبيعات السيارات الجديدة، ونمو يتراوح بين 5% و7% لسوق السيارات المستعملة خلال العام الجاري 2024.

وجاء في تقرير أعده مرصد مجموعة بي.ان.بي باريبا : إن انتعاش حجم المبيعات في عام 2023 مقارنة بعام 2022 يرجع جزئيًا إلى انتعاش الطاقة الإنتاجية لمصنعي السيارات خلال 2023، والذي تحقق بفضل الحل التدريجي - ولكن الجزئي - للقضايا الحاسمة في سلسلة الإنتاج.

ومع ذلك، كانت هناك مشاكل متعلقة باللوجستيات وقد أدى انخفاض العرض إلى مراجعة الأسعار التي اقتربت في بعض الحالات الأوروبية من 300%.

وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالزيادة في أسعار السيارات، أكد التقرير أنه من الواضح أن التضخم أثر أيضًا على أسعار السيارات، مما تسبب في زيادة بأكثر من 20% في إيطاليا في الفترة 2019-2023.

(أنسامد).

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