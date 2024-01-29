إيطاليا : توقعات بارتفاع 4% في مبيعات السيارات الجديدة

في الواقع، تسلط المعلومات الواردة في تقرير اتجاهات قطاع السيارات الضوء على توقعات بتسجيل نمو بنسبة 4% في مبيعات السيارات الجديدة، ونمو يتراوح بين 5% و7% لسوق السيارات المستعملة خلال العام الجاري 2024.
وجاء في تقرير أعده مرصد مجموعة بي.ان.بي باريبا : إن انتعاش حجم المبيعات في عام 2023 مقارنة بعام 2022 يرجع جزئيًا إلى انتعاش الطاقة الإنتاجية لمصنعي السيارات خلال 2023، والذي تحقق بفضل الحل التدريجي - ولكن الجزئي - للقضايا الحاسمة في سلسلة الإنتاج.
ومع ذلك، كانت هناك مشاكل متعلقة باللوجستيات وقد أدى انخفاض العرض إلى مراجعة الأسعار التي اقتربت في بعض الحالات الأوروبية من 300%.
وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالزيادة في أسعار السيارات، أكد التقرير أنه من الواضح أن التضخم أثر أيضًا على أسعار السيارات، مما تسبب في زيادة بأكثر من 20% في إيطاليا في الفترة 2019-2023.
(أنسامد).
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