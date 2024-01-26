فيرمينتينو دي جالورا، بين النبيذ الأعلى قيمة في 2023

(أنسامد) - يناير 26 - روما - تصدر نبيذ فيرمينتينو دي جالورا، الذي يتم إنتاجه في سردينيا، قوائم النبيذ الأكثر قيمة في إيطاليا خلال عام 2023، إذ وصل سعر الهكتولتر إلى 215 يورو، بزيادة قدرها 2.6٪ بالمقارنة بالعام السابق.ووفقا لهذه القائمة السعرية، فقد تجاوزت بذلك نبيذ بروسيكو الفوار عالي التصنيف، والذي توقف سعره عند 205 يورو لنفس الكمية، وفق بيانات تقرير "اتجاهات النبيذ" الصادر عن معهد خدمات السوق الزراعي والغذائي في إيطاليا.ووفقا للتقرير الصادر حديثا، فقد حقق النبيذ الإيطالي أرباحا استثنائية خلال عام 2023، مع نتائج بقيمة 11.3 مليار يورو في إيطاليا، بزيادة 4.6 بالمائة، و150 مليون يورو في سردينيا، زيادة قدرها 11 في المئة.وتعكس هذه البيانات جودة ومكانة فيرمينتينو دي جالورا وتقديره المتزايد على المستوى الدولي، مما يعزز مكانته كنبيذ متميز.وكان فيرمينتينو دي جالورا النبيذ الأكثر مبيعًا في صيف 2023، وقد حظي بتقدير السياح في الجزيرة وخاصة السياح الأمريكيين في كوستا سميرالدا.وسجل النبيذ الأحمر النموذجي في الجزيرة Cannonau di Sardegna، أيضًا قيمة 159.2 يورو للهكتولتر، بانخفاض قدره 6.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق. (أنسامد).

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