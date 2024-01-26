فيرمينتينو دي جالورا، بين النبيذ الأعلى قيمة في 2023

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

فيرمينتينو دي جالورا، بين النبيذ الأعلى قيمة في 2023

26 يناير 2024, 08:51

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 26 - روما - تصدر نبيذ فيرمينتينو دي جالورا، الذي يتم إنتاجه في سردينيا، قوائم النبيذ الأكثر قيمة في إيطاليا خلال عام 2023، إذ وصل سعر الهكتولتر إلى 215 يورو، بزيادة قدرها 2.6٪ بالمقارنة بالعام السابق.

ووفقا لهذه القائمة السعرية، فقد تجاوزت بذلك نبيذ بروسيكو الفوار عالي التصنيف، والذي توقف سعره عند 205 يورو لنفس الكمية، وفق بيانات تقرير "اتجاهات النبيذ" الصادر عن معهد خدمات السوق الزراعي والغذائي في إيطاليا.

ووفقا للتقرير الصادر حديثا، فقد حقق النبيذ الإيطالي أرباحا استثنائية خلال عام 2023، مع نتائج بقيمة 11.3 مليار يورو في إيطاليا، بزيادة 4.6 بالمائة، و150 مليون يورو في سردينيا، زيادة قدرها 11 في المئة.

وتعكس هذه البيانات جودة ومكانة فيرمينتينو دي جالورا وتقديره المتزايد على المستوى الدولي، مما يعزز مكانته كنبيذ متميز.

وكان فيرمينتينو دي جالورا النبيذ الأكثر مبيعًا في صيف 2023، وقد حظي بتقدير السياح في الجزيرة وخاصة السياح الأمريكيين في كوستا سميرالدا.

وسجل النبيذ الأحمر النموذجي في الجزيرة Cannonau di Sardegna، أيضًا قيمة 159.2 يورو للهكتولتر، بانخفاض قدره 6.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:19

إيطاليا تحيي مرور 8 سنوات على اختفاء جوليو ريجيني في مصر

14:02

تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:19

إيطاليا تحيي مرور 8 سنوات على اختفاء جوليو ريجيني في مصر

14:02

تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري