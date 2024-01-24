مجوهرات داميانى الراقية فى باريس

(أنسامد) - يناير 24 - روما - قدمت دار داميانى الايطالية للمجوهرات مجموعتها الجديدة الراقية التى تتمتع بفن الصياغة والترصيع فى باريس .قدمت الدار ثلاث مجموعات الاولى باسم "ايموشينز" وتحتوى على ماسات بيضاء باحجام مختلفة وتبدو فى فسيفساء زهرية ثمينة .والمجموعة الثانية تسمى مجموعة "مارجريتا" وهى مستوحاة من ملكة سافوى وهىى مجموعة زهرية تضم عقد مزين بزهرة الاقحوان الرقيقة من الذهب الابيض والاصفر مزين يماسات مستديرة باجمالى 23.43 قيراط بالاضافة الى خاتم من الذهب الابيض والاصفر مرصع بالماس يزن 3.10 قيراط.والمجموعة الثالثة "بيل ايبوك" وهى مستوحاة من عالم جديد وشكل جديد من اشكال التعبير:السينما .وتظهر فى صورة اشكال هندسية تضم احجار كريمة وتجمع بين الماس مع الزفير والياقوت والزمرد .وتضم المجموعة عقد من الذهب الابيض مع قلادة مكونة من 3 دوائر مزينة يالماس المستدير يزن 6.42 قيراط مع اقراط من الذهب الابيض مكون من ثلاث دوائر مزينة بالماس يزن 9.56 قيراط. (أنسامد).

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