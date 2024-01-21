إيطاليا تحصل على 7.2 على مقياس من 10 للرضا عن الحياة

(أنسامد) - يناير 21 - روما - يشعر الإيطاليون بالرضا عن حياتهم بنسبة أكبر من متوسط الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن وكالة يوروستات.وقالت يوروستات إن إيطاليا سجلت 7.2 درجة للرضا عن الحياة في المتوسط على مقياس من 0 (غير راضٍ للغاية) إلى 10 (راضي جدًا) في عام 2022، وهو أعلى بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 7.1.وأضافت يوروستات أن التصنيف الأعلى كان في النمسا (7.9) وفنلندا وبولندا ورومانيا (7.7 لكل منها) وبلجيكا وهولندا (كلاهما 7.6)، فيما جاء المستوى الأضعف في بلغاريا (5.6) وألمانيا (6.5) واليونان (6.7) وفي جميع البلدان باستثناء بلغاريا، كان متوسط معدلات الرضا عن الحياة أعلى من 6، مما يعني أن معظم الناس أعلنوا أنهم راضون وليسوا غير راضين. (أنسامد).

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