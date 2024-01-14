سياح يلقون عملات "العودة إلى روما" في المنتدى الروماني

(أنسامد) - يناير 14 - روما - صرح مسؤولون يوم السبت أن السياح بدأوا في رمي عملات "العودة إلى روما" المعدنية في المنتدى الروماني، وهو تقليد متبع في نافورة تريفي.وأضافوا أن المنطقة الواقعة أسفل منطقة كامبيدوجليو (الكابيتول) المطلة على الموقع الشهير، مليئة الآن بقطع نقدية من فئة واحد وإثنين يورو وعملات صغيرة أخرى.ويقول المسؤولون إن المزيد والمزيد من السياح شوهدوا وهم يديرون ظهورهم للمنتدى ويرمون عملة معدنية من على أكتافهم، كما يحدث في نافورة تريفي.يعود الاعتقاد التقليدي بأن رمي عملة معدنية في نافورة تريفي يضمن العودة الآمنة إلى المدينة الخالدة التي يرجع ناريخها إلى قرون مضت.وقد بدأ زوار النافورة مؤخرًا في تمرير بطاقات الائتمان الخاصة بهم على حواف النصب التذكاري الشهير. (أنسامد).

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