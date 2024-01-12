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ستيلانتس لاتزال رائدة السوق فى أمريكا اللاتينية

12 يناير 2024, 10:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 12 - روما - للعام الثالث على التوالي، أكدت مجموعة ستيلانتس للسيارات مكانتها كشركة رائدة فى سوق أمريكا اللاتينية بإجمالي مبيعات 878 ألف سيارة محققة حصة سوقية تصل إلى 23.5 بالمائة.

وفى بيان لها، قالت شركة السيارات الإيطالية الفرنسية إن الريادة في مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة تتعلق بالأسواق الثلاثة الرئيسية في أمريكا الجنوبية، وهي البرازيل والأرجنتين وشيلي.

وتظهر نتائج عام 2023 أن الشركة تتخذ أفضل الخيارات من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائها بشكل متزايد يتناسب مع احتياجاتهم.

ويشير البيان إلى أن عام 2023 كان عاما مهما للمجموعة أيضا فى فئة سيارات الدفع الرباعى حيث كانت الشركة في قائمة أفضل المبيعات خلال الاثنى عشر شهرا مع سيارات جيب وفيات وستروين.

وقد تجاوزت ستيلانتس عتبة مبيعات 214 ألف وحدة مباعة على مدار العام لتصل إلى 35.8 بالمائة من إجمالى مبيعاتها. (أنسامد).

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