بروسيكو تبيع أكثر من 616 مليون زجاجة في 2023

(أنسامد) - يناير 5 - روما - أكدت بروسيكو دورها الرائد خلال عام 2023 كعلامة نبيذ إيطالية من حيث الحجم والقيمة، مع إنتاج أكثر من 616 مليون زجاجة، ولكن مع انخفاض بنسبة 3.5% في العبوات مقارنة بالعام السابق.كما تعد هذه الأرقام أقل من 2٪ مع تضمين النوع الوردي للنبيذ الذي تنتجه، الذي يستمر في الانخفاض، رغم استمراره في تمثيل أكثر من 8٪ من مبيعات الشركة.قال رئيس اتحاد بروسيكو دوك، ستيفانو زينيت في بيان "تتوافق البيانات إلى حد كبير مع التوقعات".وتابع، "عند تحليل البيانات، لا يمكننا إلا أن نأخذ في الاعتبار السياق الدولي المعقد إلى حد ما والوضع الاقتصادي المتأثر بشدة بالتضخم الذي، على الرغم من انخفاضه، يؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسرة، سواء في إيطاليا أو في العديد من أسواقنا الأكثر أهمية".من بين المبادرات التالية لشركة DOC بعض التغييرات في مواصفات الإنتاج والتي ستهتم بقدر أكبر بالتجزئة، سواء من الناحية النوعية والجغرافية، ولكن أيضًا من حيث التعبئة والتغليف ووضع العلامات.وبحسب رئيس الشركة، فإن هذا يهدف إلى الوصول إلى "توقعات المستهلكين الأكثر تطلبًا بشكل أفضل"، منوها أن بروسيكو ستكون قادرة على تمثيل، أيضًا في المستقبل، أحد أفضل أنواع النبيذ الإيطالي المتميز في العالم. (أنسامد).

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