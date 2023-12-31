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صورة جديدة تكشف عن سيارة لانشيا إبسيلون المنتظرة

31 ديسمبر 2023, 07:09

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - كشفت شركة لانسيا الإيطالية لصناعة السيارات عن صورة رابعة لسيارة لانشيا إبسيلون الجديدة، والتي تظهر جزءًا من الجزء الخلفي للسيارة التي باتت قريبة لظهورها في الأسواق، لنتمكن في الوقت الحالي من استكشاف تفاصيل مهمة حول الطابع الأسلوبي لهذا الطراز.

في الواقع، جاءت إعادة تصميم المصابيح المستديرة مستوحاة من سيارة ستراتوس الأسطورية لتجذب الانتباه على الفور وتظهر مساحة عرض السيارة، مما يجعل الجزء الخلفي أكثر قوة.

تجتمع حلقة مصابيح الليد الخارجية بشكل أنيق مع الشكل الداخلي على شكل حرف Y. يمكن أيضًا ملاحظة السطح الذي تشكله المنطقة الطرفية للباب الخلفي، بينما تبرز كلمة لانسيا بأحرف كبيرة في المساحة بين المصابيح الخلفية. وأسفله وبخط مختلف نجد كلمة يبسيلون التي تحدد نوع الطراز.

لا تزال هناك العديد من المميزات التي لم تكشف بعد قبل إطلاق السيارة الجديدة في فبراير من خلال إصدار حصري، حيث سيتم إنتاجه في 1906 سيارة مرقمة ومعتمدة ومزودة بمحرك كهربائي بنسبة 100٪.

(أنسامد).

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