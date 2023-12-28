سانتا كلوز يصل إلى سيتا دى كاستيلو بالزورق

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - ابتكرت مقاطعة سيتا دى كاستيلو الإيطالية منذ 43 عاما تقليدا جديدا حيث يصل سانتا كلوز على متن قارب على صفحة تهر التيبر بدلا من العربة التقليدية التي تجرها الرنة.ويحضر هذا الحدث الاستثنائى جمهور استثنائى مكون من الأطفال والسياح بشكل خاص وقد أبحر هذا العام أكثر من 25 بابا نويل يرتدون الملابس الكاملة الحمراء واللحية البيضاء والقبعة المميزة بالقرب من الجسر الذي يعبر المدينة.بدأ الاحتفال بمجرد حلول الظلام بدأت رحلة الزوارق في السفر عبر النهر لمسافة تقرب من 800 متر مع إضاءة مشهد المهد المعلق والألعاب النارية مع شلال من الأضواء الموجه للماء.وقد شارك في الاحتفال فراشات مكافحة السرطان اللاتى خضعن لعمليات جراحية ويمارسن التجديف من أجل التعافى النفسى والجسدي بعد العملية وترتدين ملابس سانتا كلوز.صعدن السيدات على متن قارب التنين وهو زورق يتسع لعشرين راكبا ويبلغ طوله أكثر من 12 مترا وقد صممته الراحلة روسيلا سيستينى عام 2016. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA