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ايطاليا-هدايا عيد الميلاد:ينفقون22.8 مليار ثم يعيدون تدويرها

27 ديسمبر 2023, 09:38

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - أنفق الإيطاليون نحو 22.8 مليار يورو في عيد الميلاد، أي ما يزيد بنحو ثلاثة مليارات يورو أو ما يقرب من 15% عن العام الماضي، ويقوم الآن حوالي 80% منهم بإعادة تدوير طعام الاحتفالات، بينما سيعيد واحد من كل اثنين تقريبًا تقديم الهدايا غير المرغوب فيها، حسبما ذكرت مجموعات المستهلكين "كوداكونز" .

وأفادت "كوداكونز" إن حوالي 7.5 إيطاليا لم يقدموا أي هدايا على الإطلاق، وإن متوسط إنفاق الأسر بلغ 884 يورو مقابل 770 يورو العام الماضي.

وأضافت مجموعات المستهلكين ارتفع الإنفاق على الهدايا بنسبة 20٪ تقريبا ليصل إلى ثمانية مليارات يورو، وتكلفة السفر 11.5 مليار، بزيادة 14٪، وتكلفة العشاء خارج المنزل 400 مليون، بزيادة 14٪.

وقد صرح كارلو رينزي، رئيس مجموعات المستهلكين "كوداكونز": "إن الإنفاق على عيد الميلاد هذا العام تأثر بتكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات أكثر من تأثره بالميل الأكبر نحو الاستهلاك أو زيادة الدخل والثروة".

وقال إنه بعد جائحة كوفيد، حدثت هذا العام زيادة أخرى في أسعار تناول الوجبات العائلية الكبيرة سواء في المنزل أو في المطعم.

(أنسامد).

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