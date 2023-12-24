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المكياج المتلألئ وجليترالجفون لعيد الميلاد ورأس السنة

24 ديسمبر 2023, 07:58

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - مادة الجليتر البلاستيكية المحظورة في منتجات المكياج، وفقا للمعيار الأوروبي، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بقيادة تيك توك، حيث تم إطلاق الدعوة لتخزين المنتجات اللازمة لمكياج عيد الميلاد وليلة رأس السنة المتألق الذي لا غنى عنه والذي يبحث عنه المراهقون، حيث بدأت المنتجات تنفد.

فظلال العيون المتلألئ وتأثيرات "الدمعة الساطعة" والشفاه المتلألئة والأظافر المتلألئة تبهر وتغوي لدرجة أنها أصبحت الآن في قمة الاتجاهات العالمية للحصول على أفضل مظهر لقضاء عطلة عيد الميلاد.

وكنصيحة لوضع المكياج في الحفلات وحفلات الكوكتيل مع المساهمة في حماية البيئة، يكون ذلك من خلال اختيار المنتجات التي لا تحتوي على بقع من البلاستيك بفضل العديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل التي استبدلت البلاستيك بالفعل بمركبات بديلة غير ملوثة مثل البلورات واللؤلؤ و"البنفسجي" القابل للتحلل الحيوي والقابل للذوبان في الماء ومن أصل طبيعي أو غير عضوي. (أنسامد).

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