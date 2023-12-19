الطهاة الايطاليون الشباب.. المستقبل فى الخارج

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - اضطر الطاهى الشاب دافيد سانا وهو من اصول سردينية والبالغ من العمر25 عاما الى حزم حقائبه والسفر لتحقيق حلمه عندما عرفه احد زملائه على اتصال بصاحب مطعم يبحث عن طهاة فى نيويورك.قال دافيد انه بدا العمل فى مطابخ المطاعم المختلفة فى سردينيا عندما كان عمره 19 عاما وكان يحصل على 1800 يورو مقابل العمل لمدة 60 ساعة فى الاسبوع .وهناك طاهٍ شاب آخر "هارب" هو روبرتو جنتيلي، 25 عامًا، من صقلية بعد أن عمل في إسبانيا والمملكة المتحدة، أصبح الآن مطعم لو سوكيه ، وهو مطعم فرنسي حائز على نجمتي ميشلان بالقرب من تولوز.ثم هناك من حاول العودة، مثل جيورجيا دي مارزو. بعد العمل في المملكة المتحدة، عادت جيورجيا إلى إيطاليا وافتتحت مطعمًا في جايتا. وهي تكافح الآن للبقاء على قيد الحياة، ونظرًا لارتفاع تكاليف الإدارة والموظفين . (أنسامد).

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