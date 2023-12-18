بياجيو تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 42% بحلول 2030

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - تستهدف شركة "بياجيو" الإيطالية، التي تقوم بتصنيع الدراجات النارية، خفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 المرتبطة بأنشطة الإنتاج بنسبة 42% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2022 وفقا لمبادرة الأهداف العلمية وبما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.ويتماشى هذا الهدف مع أهداف الاتحاد الأوروبي الواردة في خطة إزالة الكربون والتي سيتم تحقيقها من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك إعادة هيكلة موقع الإنتاج في ‫مانديلو ديل لاريو وفقًا لمعايير الاستدامة، وتركيب أنظمة طاقة كهروضوئية في موقعي بونتيديرا ومانديلو ديل لاريو، وإنشاء مصنع جديد في فيتنام يسمح باستبدال وقود الديزل بغاز البترول المسال وشراء الطاقة النظيفة للمصانع في إيطاليا والهند وفيتنام وإندونيسيا واستبدال سيارات الشركة بنماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.علاوة على ذلك، تهدف مجموعة بياجيو إلى خفض انبعاثات النطاق 3 بشكل أكبر من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية، وتحسين محركات الاحتراق، وتطور تصميم المنتج والتوجه لاستخدام أنواع الوقود البديلة. (أنسامد).

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