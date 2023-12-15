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موزاريلا دي بوفالا كامبانيا ثاني أفضل جبن بالعالم هذا العام

وفق تصنيف موقع "تيست أطلاس"

15 ديسمبر 2023, 08:08

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - جاء جبن موزاريلا دي بوفالا كامبانيا دوب في المرتبة الثانية في تصنيف أفضل 100 نوع جبن في العالم لعام 2023-2024 الذي نشره الموقع المتخصص في الأطعمة "تيست أطلاس Taste Atlas.

وإلى جانب حصولها على المركز الثاني في التصنيف، فقد جاءت الجبنة الكامبانية في المرتبة الأولى عالميا في قسم "الجبن الطري".

وأعطى التصنيف جبنة موزاريلا دي بوفالا تقييم 4.7 مشيدا بخصائص هذه الجبنة، مسلطا الضوء على الفرق بين جبنة موزاريلا دي بوفال والأنواع الأخرى من الموزاريلا الموجودة في السوق.

وبين التصنيف أن هذه الجبنة يتم إنتاجها بشكل كامل من حليب الجاموس، وتتخصص مناطق في إنتاج أفضل الأنواع بداية من جنوب لاتسيو وفوجيا وفينافرو في موليز.

وعلق رئيس كونسورتيوم إنتاج جبنة موزاريلا دوب، دومينيكو رايموندو، "نحن فخورون بهذه النتيجة التي تكافئ العمل الرائع الذي قام به أعضائنا والتزام الكونسورتيوم في نشر المعرفة والتفرد".

ومن جانبه أشاد بيير ماريا ساكاتي، المدير المشارك للكونسورتيوم بهذه النتيجة، موضحا أنه تأكيد على الجودة الرائعة لموزاريلا دي بوفال كامبانيا وكذلك التصنيف العالي لجبنة بارميجانو ريجانو الإيطالية الأخرى. (أنسامد).

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