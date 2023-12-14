بولجارى تقدم ساعتها "الومنيوم جران توريزمو" للسباقات

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - على هامش نهائيات بطولة جران توريزمو العالمية فى برشلونة، قدمت بولجارى اثنين من ابتكاراتها لساعاتها الرياضية المتميزة.فقد أعادت ساعة "بولجاري ألومنيوم" تعريف مفهوم الساعة الرياضية الفاخرة التي اشتهرت بها موديلات الجيل الأول التي أطلقت في عام 1998 ساعة اليوم الأيقونة المصنوعة بالكامل من مواد غير متوقعة مازالت تحظى بنفس السحر الرائد لنسختها الأصلية وتتكلم لغة عالمية تذهب بعيداً وراء العمر والجنس والموضة والحقب الزمنية.بدأت من حلبة السباق إلى المعصم بالتعاون مع أشهر محاكات القيادة في عالم الألعاب، بولجاري تقدم تصميمين مذهلين. للمعصم: «بولغري ألومينيوم غران توريزمو سبيشل إيديشن»، ترجمة مذهلة للساعة الأيقونية من خلال البعد الديناميكي لظاهرة الألعاب.ولحلبة السباق: السيارة النموذج «بولجاري ألومينيوم فيجن جي تي»، وهي سيارة رياضية فائقة بالحجم الكامل مصممة للسباقات في لعبة غران توريزمو. (أنسامد).

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