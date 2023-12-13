كورتينا تنظم عرض للازياء الفاخرة

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - مع اقتراب رياح الالعاب الاوليمبية الشتوية اقيم مؤخراً اسبوع الموضة بمدينة كورتينا الايطالية مع عروض الازياء فى مدرج مفتوح .



وقد تزامن مع العروض افتتاح كورسو ايطاليا وهى المكان التاريخى بالمدينة الذى فتح ابوابه لعروض الازياء الفاخرة حيث كانت صالة العرض كاملة العدد .



كما افتتحت عائلة كرالر شاليه ريا دى ساكو اول شاليه لاستقبال الاحداث المنظمة بالتعاون مع كبرى بيوت الازياء الراقية بالاضافى الى الشيف جرازيانو بريست الحاصل على عدة نجوم والذى سيستمر خلال الالعاب الاوليمبية الشتوية القادمة .



وستقام فى عطلة نهاية الاسبوع الحالية من 15 الى 17 ديسمبر احتفالات بمناسبة العيد الاربعين لفيلم "عطلات الميلاد". (أنسامد).





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