ايطاليا- اعياد الميلاد:هدايا الاثرياء تعكس فن وتجارب فريدة

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - اكد بحثاً اجرى مؤخراً حول الهدايا التى يفضل الاثرياء الايطاليون تقديمها بمناسبة اعياد الميلاد لعام 2023 والتى تراوحت من الملابس الكلاسيكية الفاخرة وحقائب اليد والمجوهرات والذى يعكس اهتماماً متزايداً بالفن والرحلات والعطلات الفاخرة بالفنادق الصغيرة.



واشار البحث الذى اجرته "شركة ابحاث الجمهور" ومقرها لندن ان الحرفية الايطالية الاكثر دقة والتى لها تاريخ طويل ورائها والتى لا يمكن العثور عليها فى المتاجر الكبرى مثل تجهيز طاولات العطلات باشياء فريدة من نوعها والتى تندرج فى اتجاهات الهدايا الفاخرة الجديدة لقضاء عطلات اعياد نهاية العام.



ويشير البحث الى ان المجوهات كانت هي الخيار لحوالى 71.2 بالمائة ثم الاكسسوارات المصممة والملابس بنسبة 53.6 بالمائة ثم النبيذ بنسبة 50 بالمائة والمشروبات الروحية 45 بالمائة والاعمال الفنية 50 بالمائة واختبارات الرحلات للخارج 45.6 بالمائة والذهاب الى مراكز التجميل تصل الى 41 بالمائة.



وتبلغ نسبة شراء المنتجات المخصصة للاثرياء 61.9 بالمائة للاكثر ثراء وبالنسبة للمنتجات المحدودة والاعلى سعراً تصل النسبة الى 53.8 بالمائة (أنسامد).





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