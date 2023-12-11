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إطلاق سيارة سمارت الجديدة في السوق الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - تشهد سوق السيارات في إيطاليا حاليًا الإطلاق التجاري لسيارة سمارت #3 الجديدة، وهي أول سيارة كوبيه رياضية من إنتاج شركة "سمارت" الألمانية لصناعة السيارات، والتي أصبحت متاحة للطلب في إيطاليا وأيضًا عبر الإنترنت اعتبارا من 7 ديسمبر 2023 بسعر يبدأ من 38.548 يورو للنسخة الاحترافية.

وبحلول نهاية العام، سيتم تسويق السيارة أيضًا في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وهولندا والنمسا، بينما ستكون متاحة في الأسواق الأوروبية الأخرى مع بداية عام 2024.

وجاءت السيارة الجديدة أطول بمقدار 11 سم عن سيارة سمارت #1، بروح تتسم بالجرأة من خلال مقدمتها القوية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية بتقنية LED، وعجلات مقاس 19 بوصة. كما أن طراز برابوس جاء بشكل رياضي أكثر مع عجلات قياس 20 بوصة.

توفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية، التي تتراوح طاقتها من 200 إلى 315 كيلووات، أداءً رائعًا بشكل خاص. تنطلق سيارة برابوس من الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية.

بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 66 كيلووات في الساعة (يحتوي طراز Pro فقط على بطارية بقدرة 49 كيلووات في الساعة)، يصل مستوى استقلالية السيارة إلى 455 كم.

علاوة على ذلك، بفضل الشحن بقدرة 150 كيلووات، تسمح هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات باستعادة 10 إلى 80% من الطاقة في أقل من 30 دقيقة عند الشحن. (أنسامد).

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