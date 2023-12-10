كولديريتي: 28 مليون إيطالي يتسوقون في عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - يذهب ثمانية وعشرون مليون إيطالي هذا العام للبحث عن الهدايا في أسواق عيد الميلاد التقليدية التي تنتشر في الساحات الإيطالية والتي تتيح الفرصة لشراء الهدايا لأنفسهم وللآخرين لوضعها تحت الشجرة، مع عائد هائل على المشتريات التي تتم شخصيًا مقارنة بالطفرة عبر الإنترنت المسجلة خلال سنوات الوباء.



هذا ما يظهر من تحليل الاتحاد الوطني للمزارعين "كولديريتي" بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة للتسوق في عيد الميلاد في قرية كولديريتي في نابولي، في ساحة مونيسيبيو، حيث تم إنشاء أول صالون لسلال عيد الميلاد، مع وضع الأصناف الأكثر شعبية تحت سلال وشجرة عيد الميلا في أكبر سوق للعطلات في إيطاليا، حيث يمكنك شراء أنواع غريبة من جميع المناطق لتقديمها كهدايا أو لتزيين الطاولات ولكن أيضًا لدعم مبادرات التضامن للعائلات الأكثر احتياجًا.



ويقول كولديريتي، إنه بعد فترة التسوق عبر الإنترنت التي ميزت السنوات الأخيرة تحت تأثير الإجراءات التقييدية بسبب الوباء والحاجة إلى تجنب الأماكن الأكثر ازدحاما، يمثل عيد الميلاد عام 2023 استئناف التسوق في أماكن التسوق التقليدية بدءًا من الأسواق التي تجمع بين الاسترخاء وإمكانية التسوق بدافع الفضول، والمستجدات ذات الأصالة المضمونة، والهروب من العروض الموحدة المعتادة.



(أنسامد).





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