الإيطاليون ينفقون ثمانية مليارات يورو على هدايا الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - أفاد مركز الأبحاث التابع لجمعية قطاع التجزئة والضيافة الإيطالية كونفكوميرتشو، أن 43 مليون شخص في إيطاليا سيشترون هدايا لعيد الميلاد 2023، بمتوسط إنفاق 186 يورو للشخص الواحد.



وأضاف أن ذلك يمثل ارتفاعا من 165 يورو للفرد في العام الماضي بالقيمة الحقيقية.



وأكد المركز أن إجمالي الإنفاق على هدايا عيد الميلاد في إيطاليا سيصل إلى ثمانية مليارات يورو.



يتجاوز هذا المستوى الإنفاق على مواسم الأعياد لعامي 2022 و2021 (7.1 مليار و7.8 مليار على التوالي بأسعار 2023) لكنه لا يزال أقل من نظيره في عام 2020 (8.3 مليار) وفي فترة ما قبل كوفيد.



أكثر من 73% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الدراسة سيقدمون هدايا، وحوالي 4 من كل 10 ممن سيفعلون ذلك يفكرون في شراء الهدايا "كنفقة يحبون تحملها". (أنسامد).





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