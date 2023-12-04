ماتيو تامبوريني المدير الإبداعي الجديد لدار تودز

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «تودز»، عن تعيين ماتيو تامبوريني في منصب المدير الإبداعي للمجموعات النسائية والرجالية لعلامة تودز التجارية.



وسيكون الظهور الأول لماتيو تامبوريني مع عرض مجموعة أزياء النساء لخريف وشتاء 2024/2025، خلال أسبوع الموضة في ميلانو، في فبراير 2024.



وقال دييجو ديلا فال، الرئيس والمدير التنفيذي لدار أزياء «تودز» الإيطالية : ماتيو تامبوريني مبدع وموهوب ومن المؤكد أن رؤيته الحديثة للجودة العالية وأسلوب الحياة الإيطالي ستجلب قيمة مضافة لعلامتنا التجارية.



وأضاف أن تامبوريني سيقوم بتنسيق متجر أزياء يتكون من أشخاص يتمتعون بخبرة كبيرة وحساسية كبيرة لكل ما يتعلق بعالم الرفاهية.



ومن جانبه، قال ماتيو تامبوريني : يشرفني ويسعدني أن أصبح جزءًا من عائلة تودز ومن علامة تجارية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأصولي وذكرياتي. (أنسامد).





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