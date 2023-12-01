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  3. إيطاليا: مطعم في سالنتو يقدم أطباق مطهوة بمياه البحر

إيطاليا: مطعم في سالنتو يقدم أطباق مطهوة بمياه البحر

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - مرحبا بك في مطعم "A casa tu Martinu" في منطقة سالنتو، حيث يمكنك بدء وجبتك بشربة من مياه البحر القادمة خصيصا من بحر سردينيا، قبل أن تتناول وجبتك المطهوة بالكامل بمياه البحر.

يعد المطعم بمثابة لقاء بين سردينيا وسالنتو، حيث أن قائمة وجبات المطعم تعتمد بشكل كامل على مياه البحر، حيث أن نكهة الأطباق وصولا إلى الحلوى تقوم على المياه القادمة من خليج كالياري.

وتضم الوجبات المقدمة رز التونة الطازج والفطير واللفت مع جبنة البارميزان والطماطم، يتم طهي كل شيء وتتبيله ورشه بالماء من سواحل جنوب سردينيا.

قبل الفريق بقيادة الطهاة كيارا مورا وروبرتا مارشيسي وماركو جراسو نصيحة أنجيلو ريا، مدير ومبتكر مفهوم "A Casa tu Martinu"، وقاموا بإزالة الملح من المطبخ. البديل هو مستخلص نقي للغاية من مياه البحر الغنية بالمعادن والعناصر النادرة، مفلترة بشكل دقيق، ومعقمة، ومتتبعة، ومعتمدة للاستخدام الغذائي. ثم يتم تعبئتها في زجاجات أو بخاخات لتقديمها إلى المائدة.

يقول أنجيلو ريا، مدير المطعم، "خيار مبتكر يعطي نكهة طبيعية ويجعل كل نوع من الأطباق ألذ وأكثر صحة"، مضيفا، "بعد سنوات من الدراسة والتجريب، جلبنا مياه البحر إلى المائدة في عام 2022.

تصل حزم مياه البحر من مدينة سان سبيريت في مقاطعة كالياري. هنا في عام 2016، ولدت شركة Abba blu من شركة ناشئة، ثم أعطت الشركة الحياة للعلامة التجارية Marentìa لمنتجات المطبخ. يعود تاريخ الإنتاج الأول إلى عام 2020.

يعلق الرئيس التنفيذي للشركة، ليوبولدو كاستي بالقول، "شركتنا هي الوحيدة في سردينيا التي تتبع جميع مراحل الإنتاج من بين عدد قليل جدا من الشركات في إيطاليا"، مضيفا، "نأخذ عينات من مياه البحر في منطقة ذات خصائص مثالية لجودته، ونعالجه داخل النبات، ثم نقوم بتعبئته". (أنسامد).

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