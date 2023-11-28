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  3. إيطليا:مصادرة سيارات فاخرة استخدمت للاحتيال

إيطليا:مصادرة سيارات فاخرة استخدمت للاحتيال

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - قام المحققون بتنفيذ المرسوم بالمصادرة لسيارات فاخرة استخدمت فى عمليات احتيال والذى اصدره قاضى التحقيق فى بوستو ارسيزيو فى نهاية تحقيق شمل نظام احتيال فى سياق قضية "المكافأة الصورية".

وهناك اثنان من المشتبه بهم وهما رجل يبلغ من العمر 49 عاماً من ميلانو واخر يبلغ من العمر 48 عاماً يقيم فى فاريزى.

وتتعلق القضية بائتمانات حصل عليها المعرض الذى يمتلكانه دون وجه حق من خلال نظام الفواتير بمبلغ مليونى يورو.

وقد صادر المحققون 15 سيارة قديمة فاخرة من ماركات دوكاتى وهوندا وفاريس و10 الاف يورو من اسهم الشركة وساعة رولكس يخت ماستر ذهبية تبلغ قيمتها 30 الف يورو و10 الاف يورو من اسهم الشركة .

كما تمت مصادرة سيارات عديدة فاخرة مثل لمبورجينى هوريكان وفيرارى 812 سوبرفاست وفيرارى 488 وفيرارى اف اف وفيرارى اف 8 وسيارة سباق اسمها راديكال . (أنسامد).

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