شركة جاكوب كوهين تستحوذ على 100% من شركة "جي سي إنداستري"

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - استحوذت شركة جاكوب كوهين الإيطالية، المالكة لعلامة الدنيم الفاخرة للرجال والسيدات التي تحمل الاسم نفسه، على 100% من أسهم شركة جي سي إنداستري، التابعة لمجموعة سينف التي قامت، بدءًا من مجموعة خريف وشتاء 2021/22، بإنتاج وتوزيع الملابس ضمن العلامة التجارية جاكوب كوهين.



من خلال هذه العملية، تكمل جاكوب كوهين، دعم التميز في "صنع في إيطاليا" بالإضافة إلى إدارة المقر الرئيسي وصالة العرض في ميلانو، والمتاجر في ميلانو وباريس وسانت تروبيه وكورشوفيل، ومختبر خاص متخصص في الملابس، وهو مشروع لاستيعاب الإنتاج تم إطلاقه بالفعل وعملية توزيع العلامة التجارية.



أصبح الاستحواذ على جي سي إنداستري ممكنًا بفضل دعم بنك إيلليمتي الذي عمل جنبًا إلى جنب مع شركة جاكوب كممول وحيد، جنبًا إلى جنب مع صندوق الائتمان الانتقائي إيلليمتي، مما أدى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الشركة.



ومن خلال هذا القرض، يؤكد قسم ائتمان النمو في إيلليمتى رغبته في دعم التميز في "صنع في إيطاليا" مع إمكانات نمو عالية. (أنسامد).





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