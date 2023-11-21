طعام الراحة المفضل للإيطاليين: البيتزا والفوكاتشيا

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - تشكل أوقات الراحة، فرصة للاستمتاع بالأطعمة الفاخرة والتي تساعد على تهدئة الأعصاب أو الإحساس بالراحة والسعادة، وهو ما يميل إليه الإيطاليين خلال أوقات راحتهم.



وكشف استطلاع أجراه المركز البحثي الإيطالي Bva Doxa، لصالح خدمة توصيل الطعام Just Eat، أن البيتزا والفوكاتشيا تتصدر قائمة الأطعمة والوجبات التي يفضلها الإيطاليون خلال أوقات الراحة.



ويسلط الاستطلاع الضوء بشكل خاص على كيفية ارتباط عملية طلب توصيل الطعام في كثير من الأحيان بالمشاعر الإيجابية مثل الرضا والاسترخاء.



وبين الاستطلاع أن الإيطاليين يفضلون تناول طعاما مألوفا خلال أوقات الراحة أو أطعمة تحسن مزاجهم، لذا فإن 60٪ من المواطنين يميلون إلى تناول البيتزا والفوكاتشيا لهذين السببين.



وجاء خلف البيتزا والفوكاتشيا، الحلويات بنسبة 40٪ ثم الأيس كريم (38%) والشوكولاتة (32%).



وبحسب الاستطلاع، فإن المشاعر الأكثر شيوعا بعد الاستمتاع بهذه الأكلات هي الشعور بالرضا والسعادة.



وجد تحليل السوق على وجه التحديد أن أكثر من 90% من الإيطاليين يقولون إنهم يطلبون طبقًا بناءً على المشاعر أو الذكريات الإيجابية، كما أن 80% من المستطلعين يقولون إنهم مهتمون بتجربة طعام مصمم لتحسين الحالة المزاجية.



كما تشير نتائج الدراسة إلى أن 70% من الإيطاليين أعلنوا أنهم حاولوا مرة واحدة على الأقل تقليد وصفات أو أطباق شاهدوها يصنعها مؤثرون أو مشاهير عبر قنوات التواصل الاجتماعي، بينما يتابع 50% مطعماً واحداً على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتتضمن البيانات أيضًا أهمية منشأ المواد الخام واستخدام المنتجات المحلية، واعتماد مبادرات مكافحة الهدر والتي تعتبر عناصر أساسية لتعريف المطعم بأنه مستدام. (أنسامد).





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