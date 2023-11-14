سيارة فيات 500 الأكثر مبيعاً في ألمانيا في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - كانت سيارة فيات 500 من إنتاج شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات"، هي السيارة الأكثر مبيعاً في ألمانيا في شهر أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت مبيعاتها مبيعات الطرازات الألمانية التي تهيمن عادة على مبيعات سوق السيارات، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن هيئة النقل الفيدرالية الألمانية .



وبلغت مبيعات سيارة فيات 500 لعملائها في ألمانيا 5401 سيارة جديدة في شهر أكتوبر، لتسجل نموا بلغت نسبته 17% تقريبًا مقارنة بالشهر السابق.



وبشكل عام، سجلت مبيعات فيات ارتفاعا بنسبة 9.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وصرح أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي لشركة "فيات" : إن رؤية السيارة الأيقونية فيات 500 تتصدر السوق الألمانية، حدث تاريخي.



ألمانيا هي مهد صناعة السيارات، والعملاء الألمان من بين أكثر العملاء تطلبًا وكفاءة عندما يتعلق الأمر بالسيارات.



وتابع : لديهم تقاليد قوية ومنتجون وطنيون معترف بهم في العالم أجمع، لكنهم يحبون إيطاليا المشهورة عالميًا بالموضة والثقافة، مضيفا : من خلال اختيار أيقونتنا، أرادوا أن يأخذوا إلى وطنهم قطعة من إيطاليا، سيارة فيات 500 مما يدل على حبهم وشغفهم.



وأوضح أن مهمة فيات أيضًا تتمثل في توفير التنقل الحضري المستدام للجميع، وهذا يلبي أيضًا بوضوح احتياجات عملائنا الألمان.



(أنسامد).





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