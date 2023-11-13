ارتفاع مبيعات النبيذ الإيطالي في الولايات المتحدة وألمانيا

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - لا تزال مبيعات النبيذ الإيطالي غير مُرضية في قطاع تجارة التجزئة واسع النطاق في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، والتي تمثل الأسواق الرئيسية الثلاثة المستوردة للنبيذ الإيطالي.



ووفقًا لمرصد اتحاد النبيذ الإيطالي استنادا للبيانات الصادرة عن شركة Nielsen-IQ المتخصصة في دراسة الأسواق، سجلت مبيعات النبيذ في الأسواق الثلاثة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعا بنسبة 0.4% من حيث الحجم بقيمة إجمالية تزيد عن 3.3 مليار يورو، مع تراجعها 0.2% في النصف الأول من العام.



بشكل عام، في البلدان الثلاثة، انخفض الطلب على النبيذ الفوار الإيطالي من حيث الحجم بنسبة 2% بينما زاد الطلب بنسبة 1.2% (2.15 مليار يورو) على النبيذ الساكن (غير الفوار)، ليصبح المجموع 3.4 مليون هكتوليتر، أي ما يعادل 452 مليون زجاجة.



في حين أن حجم مبيعات النبيذ الفوار ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية (+3.7%)، ارتفعت مبيعات النبيذ الساكن في ألمانيا والمملكة المتحدة بنسبة 4%. (أنسامد).





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