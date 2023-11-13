ارتفاع مبيعات النبيذ الإيطالي في الولايات المتحدة وألمانيا
ووفقًا لمرصد اتحاد النبيذ الإيطالي استنادا للبيانات الصادرة عن شركة Nielsen-IQ المتخصصة في دراسة الأسواق، سجلت مبيعات النبيذ في الأسواق الثلاثة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعا بنسبة 0.4% من حيث الحجم بقيمة إجمالية تزيد عن 3.3 مليار يورو، مع تراجعها 0.2% في النصف الأول من العام.
بشكل عام، في البلدان الثلاثة، انخفض الطلب على النبيذ الفوار الإيطالي من حيث الحجم بنسبة 2% بينما زاد الطلب بنسبة 1.2% (2.15 مليار يورو) على النبيذ الساكن (غير الفوار)، ليصبح المجموع 3.4 مليون هكتوليتر، أي ما يعادل 452 مليون زجاجة.
في حين أن حجم مبيعات النبيذ الفوار ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية (+3.7%)، ارتفعت مبيعات النبيذ الساكن في ألمانيا والمملكة المتحدة بنسبة 4%. (أنسامد).